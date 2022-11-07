ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 7-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، 5 قروش، فيما استقر في بنوك أخرى، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل العملة الأمريكية متوسط سعر صرف، 24.25 جنيه للشراء، و24.34 للبيع، بحسب تقرير البنك الأحدث عبر موقعه، وتقدم بوابة “المال نيوز” استعراضًا يوميًا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.29 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، 24.33 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.32 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.