سعر الدولار اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

تحرك سعر

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الإثنين 6-3-2023 أمام الجنيه المصري مرتفعا بقيمة 7 قروش للشراء و6 قروش للبيع في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط العملة الخضراء 30.72 جنيه للشراء مقابل 30.81 جنيه للبيع، وفقا لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 30.73 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 30.63 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.73 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.73 جنيه شراء مقابل 30.83 بيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعرعملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.63 جنيه للشراء مقابل 30.73 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

في بنك قناة السويس 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.67 جنيه للشراء مقابل 30.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني 30.73 جنيه للشراء مقابل 30.83 للبيع.