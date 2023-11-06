سعر الدولار اليوم الإثنين 6-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تواصل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية في تقديم نفس مستويات شراء وبيع سعر اليوم الإثنين 6-11-2023 ، التي أعلنتها البنوك بشاشات تداولاتها ومواقعها الإلكتروني أمس الأحد، ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في مصر 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتعرض المال لقرائها خلال السطور التالية سعر العملة الأمريكية داخل البنوك:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر على مستواه داخل فروع بنك مصر، أمام العملة المحلية لمصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار في بداية التعاملات أمام العملة المحلية لمصر عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

فيما أتاحت فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية لمصر عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي، مقابل نظيرها العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

جاء سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك SAIB، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، مقابل نظيرها العملة المحلية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول، مقابل نظيرها العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل نظيرها العملة المحلية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.