سعر الدولار اليوم الإثنين 5-9-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين 5-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملة داخل البنك المركزي المصري عند مستوى: 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مستوى: 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار أمام الجنيه: إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف الدولار على مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر الدولار: 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة الأمريكية: 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه: 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الدولار أمام الجنيه: 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه: 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، 19.20 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 للبيع.