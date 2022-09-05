وصل سعر الدولار اليوم الإثنين 5-9-2022 في نهاية التعاملات البنكية، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وهو متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وفقًا للتحديث الذي ظهر على الموقع الرسمي للبنك، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير مفصل، متوسط سعر العملة الخضراء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وفق ما أوضحته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية، وصول سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، أوضحت شاشات التداول اللحظية في فروع البنك، تسجيل الدولار سعر 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر صرف الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

وصل سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.