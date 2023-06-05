سعر الدولار اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري
قُدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري
حافظ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على قيمته عند: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك مصر
جاء سعر
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر
طُرح سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
عُرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
جاء سعر الدولار مستقراً في بنك التعمير والإسكان عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر