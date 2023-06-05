سعر الدولار اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

حافظ سعر

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

اليوم الإثنين 5-6-2023 على ثباته أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعر صرف العملة الخضراء بمواقع البنوك الإلكترونية.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

قُدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على قيمته عند: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

جاء سعر

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

في بنك مصر بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

طُرح سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار مستقراً في بنك التعمير والإسكان عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر

اليوم ثباتاً في بنك التنمية الصناعية:: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.