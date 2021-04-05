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سعر الدولار اليوم الإثنين 5-4-2021

ليصل إلى مستوى 15.658 جنيه للشراء و15.757 جنيه للبيع
أحمد الكومي 1:19 م, الأثنين, 5 أبريل 21 1:19 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تداولات اليوم الاثنين 5-4-2021؛ فى البنوك المصرية، بعد أن أنهى تعاملات الاحد عند مستوى 15.658 جنيه للشراء، 15.757 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتقلبت أسعار الدولار أمام الجنيه ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الحالي، إلا أنها سجلت في المجمل ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.8 قرش على مستوى أسعار فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي ارتفاع حجم عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة 63.4% خلال العام الماضي، لتسجل، فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، نحو 56.993 مليار دولار، مقابل 34.889 مليار دولار في العام السابق عليه.

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السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الامارات دبي الوطني ، منفردًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الاثنين، لدى البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

سعر العملة الخضراء أمام الجنيه،في بنك مصر، خلال تعاملات اليوم، ليظل عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك البركة ، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك كريدي أجريكول، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس 2021
تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

فيما شهد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، استقراراً عند مستوى 15.644 جنيه للشراء ، و 15.776 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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