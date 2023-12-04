سعر الدولار اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك

أوضحت شاشات التداول ثبات سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 عند مستوى صرف مستقر مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف العملة الأمريكية كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولارفي بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المصرية.