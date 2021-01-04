سعر الدولار اليوم الإثنين 4-1-2021 في البنوك المصرية

السعر الأعلى للعملة الخضراء في السوق المصرية يسحل 15.69 جنيه في 9 بنوك

استهل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، على استقرار، اليوم الإثنين 4 يناير 2021، بعد أن تراجع طفيفًا خلال تعاملات الأمس الأحد.

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه طبقا لبيانات البنك المركزي، في ختام تعاملات الأمس ليسجل 15.677 جنيه للشراء 15.777 جنيه للبيع، مقابل 15.684 جنيه للشراء و15.784 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

وبالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على مصادر النقد الأجنبية لمصر، تراجعت العملة الخضراء خلال 2020، من مستوى 15.994 جنيه في نهاية ديسمبر 2019، إلى 15.684 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، لتكون بذلك منخفضة 31 قرشًا أو بنسبة 1.9%.

وأرجع البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، صمود الجنيه أمام الدولار إلى قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا علي موارد العملة الأجنبية، ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه لدى 9 بنوك، أبرزهم البركة، ومصر إيران، وكريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري، ليكون بذلك أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية.

بينما بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.64 جنيه لدى بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، بعرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

يذكر أن انخفضت العملة الخضراء لدى بنك مصر، خلال عام 2020، بنحو 32 قرشًا منخفضة من مستوى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في نهاية 2019.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري 15.69 جنيه للبيع، و15.79 للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

تداول البنك العقاري المصري العربي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وأنهى سعر الدولار أمام الجنيه التداولات لدى بنك HSBC-مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك QNB الأهلي نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات أمس الأحد، ليسجل 15.658 جنيه للشراء و15.791 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.799 جنيه للبيع.