ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 31-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار 7 قروش في البنك المركزي المصري، إذ وصل متوسط صرف العملة الخضراء إلى 24.07 جنيها للشراء، و24.17 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك التي تعمل في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 24 جنيها للشراء، 24.1 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24 جنيها للشراء، 24.1 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي: 23.95 جنيه للشراء، 24.05 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.