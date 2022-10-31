سعر الدولار اليوم الإثنين 31-10-2022 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 31-10-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ وصل إلى 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع، وفقًا لآخر تحديث عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، بـ24 جنيه للشراء، و 24.1 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ24.15 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل مستوى صرف عند: 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 23.80 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 23.90 جنيه للشراء، و 24 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وأما في بنك مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، مستوى صرف عند: 23.90 جنيه للشراء، و 24 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 23.90 جنيه للشراء، و 24 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

قدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 23.85 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 24.05 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.