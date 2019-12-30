سعر الدولار اليوم الإثنين 30-12-2019 في البنوك المصرية

ترصد جريدة المال أسعار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين، الموافق 30-12-2019، حيث يستقر السعر فى معظم البنوك .

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجلت أسعار الدولار فى البنك المركزى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك مصر

بلغ السعر فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك القاهرة

سجل السعر فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 16.01 جنيها للشراء، و16.11 جنيه للبيع

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل السعر فى البنك التجاري الدولي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل السعر فى بنك الإسكندرية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية

أسعار الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك عوده مصر 16 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع

أسعار الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

أسعار الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع. تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.

