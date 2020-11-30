سعر الدولار اليوم الإثنين 30-11-2020 بالبنوك المصرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020، ليواصل ثباته منذ تعاملات الأمس.

وخسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

زاد سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الأحد، ليسجل 15.603 جنيه للشراء مقابل 15.598 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.725 جنيه.