سعر الدولار اليوم الإثنين 3-5-2021 في البنوك المصرية

افتتحت مستويات سعر الدولار اليوم على استقرار مقابل الجنيه المصري، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري؛ داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي صباح يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

وعلى المستوى العالمي سجل الدولار بجلسة أمس موجة صاعدة مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وخطاب يُدلي به الرئيس جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، من المقرر أن يعلن فيه المزيد من خطط التحفيز، حسبما نشرت وكالة “رويترز”، على الجانل الآخر يتوقع المستثمرون أن يحافظ المركزي الأمريكي على السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حافظ مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي على مستويات يوم الأربعاء الماضي فى البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، سجلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم ، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي

اخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك المصرف المتحد

وعلى مستوى التحديثات ببداية التعاملات، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد،عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووفقاً التحديثات الأخيرة داخل بنك الإسكندرية فإن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن على الموقع الإلكتروني، بلغ مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

واستقرت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في نهاية تداولات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى صعيد السعر داخل ثاني أكبر بنك حكومي، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع. إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

يقدم أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وصل الدولار عند سعر 15.61 جنيه.