سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر الدولار اليوم في ميد بنك
سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي
قدر سعر الدولار في المصري العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
طرح سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
شهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك مصر
عرض سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
قدر سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك المشرق
بلغ سعر
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
طرح سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.