سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

حقق سعر

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط صرف وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع المال في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة أمريكا، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدولار في المصري العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

طرح سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

عرض سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

قدر سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

بلغ سعر

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.