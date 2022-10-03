ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري 8 قروش، وبلغ متوسط صرفه 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري حسب التحديث الأخير على موقعه الرسمي، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراض يومي لأسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفق ما ترصده مواقع البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية التي تعمل في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة، 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، إلى 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، إلى 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق، 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، إلى 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بارتفاع قدره 8 قروش في سعريّ الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ووصل إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.