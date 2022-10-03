سعر الدولار اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات أمام الجنيه

حقق سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات الإثنين 3-10-2022 البنكية الصباحية استقرارًا نسبيًّا حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري ووفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنّ سعر العملة الأمريكية وصل إلى مستوى: 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الخضراء بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

وجاء سعر الدولار في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 19.56 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر:19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك المشرق

وصل سعر الدولار في بنك المشرق: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

وحقق سعر الدولار في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وشهد سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك البركة أمام الجنيه المصري عند مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.