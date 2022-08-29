سعر الدولار اليوم الإثنين 29-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-8-2022 مستوى: 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، في بداية التعاملات البنكية الصباحية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» سعر العملة الخضراء وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة والإسلامية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري والذي يشمل 38 بنكًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء، و 1920 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر BANQUE MISR

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 19.15 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي-مصر ABKEGYPT

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر: 19.19 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي aiBank

ووصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB

وحقق سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد The United Bank

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار: 19.18 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي EGBANK

وفي البنك المصري الخليجي؛ حقق سعر الدولار: 19.19 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي AAIB

بينما في البنك العربي الإفريقي؛ سجل سعر العملة الأمريكية: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة ALBARAKA BANK

ووصل سعر الدولار في بنك البركة: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الكويتي الوطني NBK

وحقق سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس SUEZ CANAL

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الدولار اليوم: 19.12 جنيه للبيع، و 19.22 جنيه للبيع.