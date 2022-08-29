سعر الدولار اليوم الإثنين 29-8-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022، في نهاية التعاملات اليومية، بمقدار قرشين في عدد من البنوك، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، حسبما أظهر آخر تحديث على موقع البنك، 19.16 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، وترصد بوابة «المال نيوز» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الخضراء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية ALEXBANK
بلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE
أما في البنك الأهلي المصري NBE فسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر BANQUE MISR
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك المصري الخليجي EGBANK
بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT
وصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي aBK
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB
بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HDB
وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس SCB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.