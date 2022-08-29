سعر الدولار اليوم الإثنين 29-8-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022، في نهاية التعاملات اليومية، بمقدار قرشين في عدد من البنوك، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، حسبما أظهر آخر تحديث على موقع البنك، 19.16 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، وترصد بوابة «المال نيوز» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الخضراء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية ALEXBANK

بلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE

أما في البنك الأهلي المصري NBE فسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر BANQUE MISR

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك المصري الخليجي EGBANK

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

وصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي aBK

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية IDB

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HDB

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس SCB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.