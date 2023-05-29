سعر الدولار اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجلت شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المحلية والأجنبية، سعر
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
قدمت الصفحة الرسمية لبنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت سعر الدولار اليوم بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وعرض موقع البنك المصري الخليجي سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل موقع بنك مصر الرسمي سعر الدولار بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية فى البنك الأهلى المصرى
وطرح موقع البنك الأهلى المصرى سعر
سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري
وجاء سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
وبلغ سعر الدولار وفقاً لموقع بنك كريدى اجريكول على شبكة الانترنت: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر
وقدم بنك بلوم مصر سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وعرض بنك الإسكندرية سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر
ونشر موقع البنك الأهلي الكويتي – مصر سعر