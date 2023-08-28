سعر الدولار اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل العملة المصرية في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بسوق المال في مصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وترصد بوابة “المال” من خلال جولة بعدد من فروع البنوك أسعار عملة أمريكا، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر بلغ: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة: جاء حول معدلاته بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب

سعر في بنك سايب حقق ثباتًا بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي شهدت مستويات مستقره عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع في ختام التداول بالمصارف.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس جاء بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بختام العمل اليومي بالبنوك.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنهاية التعاملات البنكية استقر عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بانتهاء العمل بالبنوك.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث لشاشات التداول.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، امام العملة المصرية.