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سعر الدولار اليوم الإثنين 28-2-2022 في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:32 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 8:32 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” شراء وبيع سعر الدولار اليوم الجمعة 24 فبراير 2022، أمام الجنيه المصري بعدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك

وفي بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما بينت التداولات الصباحية استقرار العملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر صرف الدولار على مستواه مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وأظهر التقرير الصباحي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال”.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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