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سعر الدولار اليوم الإثنين 28-12-2020 في البنوك المصرية

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية يسجل 15.61 جنيه
الحسينى حسن 6:00 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 6:00 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020؛ بعد أن ارتفع خلال تعاملات الأمس طفيفًا.

وأمس الأحد، اختتم متوسط سعر الدولار التعاملات عند 15.655 جنيه للشراء و15.755 جنيه للبيع، مقابل 15.653 جنيه للشراء و15.753 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وصعد متوسط سعر العملة الأمريكية 5 قروش خلال شهر ديسمبر الجاري، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

السعر الأعلى للدولار في السوق

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه لدى 17 بنكًا أبرزها البركة، والأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون بذلك أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية.

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أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية نحو 15.61 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني 15.66 جنيه للبيع، و15.77 للشراء.

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سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا لدى بنك الإسكندرية مسجلا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

تداول بنك الاستثمار العربي -أحد البنوك المملوكة لبنك الاستثمار القومي- سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك عوده نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري في ختام تعاملات أمس الأحد، ليسجل 15.642 جنيه للشراء و15.775 جنيه للبيع، مقابل 15.637 جنيه للشراء، و15.768 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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