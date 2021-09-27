سعر الدولار اليوم الإثنين 27-9-2021 في البنوك المصرية

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، أمام الجنيه، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول داخل البنوك وشركات الصرافة، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما ظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

على نفس مستويات أمس جاء صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي وصل عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري

كما أظهر التقرير الصباحي لـ«المال» وصول الدولار في بداية التعاملات الصباحية البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.