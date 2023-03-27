سعر الدولار اليوم الإثنين 27-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك

حافظ سعر

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

اليوم الإثنين 27-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية على استقرار سعري الصرف، بالبنوك العاملة بالقطاع المصري، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير التالي أسعار صرف العملة الخضراء، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

عرض سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

طرح سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.