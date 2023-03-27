سعر الدولار اليوم الإثنين 27-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك المشرق
شهد سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك سايب
عرض سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك
بلغ سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
طرح سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
عرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.