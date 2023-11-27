سعر الدولار اليوم الإثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الإثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا لآخر تحديث صادر عبر الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

عرض سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.