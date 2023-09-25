سعر الدولار اليوم الإثنين 25-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الإثنين 25-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

حقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

و سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.