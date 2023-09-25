سعر الدولار اليوم الإثنين 25-9-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعامل

حافظ سعر اليوم الإثنين 25-9-2023 على مستواه، مقابل الجنيه المصري، في ختام العمل بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية بمصر.

وبلغ متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، طبقًا لما ورد في التقرير اليومي الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وفيما يلي عرض لما قدمته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت لأسعار العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سعر الدولار اليوم في بنك البركة بلغ قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية قُدر بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية طُرح بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد شهد مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر ثبت عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر عُرض بقيمة: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.