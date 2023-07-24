سعر الدولار اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

حافظ سعر اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، فى أولى أيام عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو 1952، بختام التعاملات البنكية، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الاخير، ويقدم موقع «جريدة المال» فى هذا التقرير اليومي، أسعار عملة أمريكا، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

و سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

أما سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

طرح سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

و سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري حقق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.