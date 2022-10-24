سعر الدولار اليوم الإثنين 24-10-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 24-10-2022 في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية وسجل 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادرة عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا للشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر الدولار اليوم في مقابل الجنيه في البنك الأهلى القطرى، 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري سعر صرف، 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه ، 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، في مقابل الجنيه المصري 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار في بنك سايب أمام الجنيه المصري، 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق

شهد سعر الدولار ، في بنك المشرق أمام الجنيه المصري، سعر صرف، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك العربى الإفريقى

سجل سعر الدولار ، في البنك العربى الإفريقى مقابل الجنيه، 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري سعر صرف، 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.