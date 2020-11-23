سعر الدولار اليوم الإثنين 23-11-2020 بالبنوك المصرية

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري بمستهل التعاملات، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 23-11-2020، بعد أن ارتفع طفيفًا خلال تعاملات أمس الأحد.

وخسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.61 قرش منذ بداية نوفمبر الحالي، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري في مستهل التعاملات، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار فى بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 15.60 جنيه للبيع و15.70 للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الأحد، ليسجل 15.562 جنيه للشراء و15.690 للبيع، مقابل 15.557 جنيه للشراء و15.685 للبيع، الخميس الماضي.

والبنك المركزي يعلن أسعار الدولار الرسمية في ختام تعاملات كل يوم بعد الساعة الثانية ظهرًا.