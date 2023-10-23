سعر الدولار اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويعرض موقع جريدة المال، من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والإسلامية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

شهد سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

عرض سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.