سعر الدولار اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» حقق متوسط سعر الصرف 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والاجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم

طرح سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الوطني الأهلي

وسعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض سعر في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري قدر بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.