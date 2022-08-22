سعر الدولار اليوم الإثنين 22-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 22-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

وحقق سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.