سعر الدولار اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك استقرار سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التداولات، مقارنة مع أسعار أمس للعملة الأمريكية، ليصل متوسط سعر صرفه لـ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنوك على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» بشكل يومي تقريرًا لأسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

وصلت مستويات سعر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك مصر بحسب آخر تحديث على شاشات التداولات عند مستويات 30.75 جنيه، و30.85، بالترتيب.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل أكبر بنوك القطاع الخاص CIB عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات ببنك الإسكندرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة استقرار سعر الدولار في ختام التعاملات عند مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أبقى مصرف أبوظبي الإسلامي على سعر الدولار أمام الجنيه على نفس أسعار أمس عند 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

استقر سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه داخل فروع بنك بلوم، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 30.80 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس بختام التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم داخل فروع أبوظبي التجاري بختام التداولات مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.