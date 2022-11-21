حقق سعر الدولار اليوم الإثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى ارتفاعا ثلاثة قروش في الشراء والبيع، واستقرارا في بعض البنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية ، ووصل إلى 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 24.49 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه المصرى إلى 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بــ 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري 24.52 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصرى 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصري 24.53 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

حقق سعر الدولار في ميد بنك ، مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

قدر سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري بــ 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 24.48 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجى

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى، 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.