حقق سعر الدولار اليوم الإثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى ارتفاعا ثلاثة قروش في الشراء والبيع، واستقرارا في بعض البنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية ، ووصل إلى 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك المشرق
بلغ سعر الدولار في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى
حقق سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 24.49 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر
وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه المصرى إلى 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
قدر سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بــ 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى
شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري 24.52 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصرى 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبى الإسلامى
بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصري 24.53 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك
حقق سعر الدولار في ميد بنك ، مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى
وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك سايب
قدر سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري بــ 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى
شهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى 24.48 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجى
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى، 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.