سعر الدولار اليوم الإثنين 21-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين 21-11-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الإسلامية والعربية والحكومية والخاصة والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف عند: 24.47 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.49 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.53 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل مستوى صرف عند: 24.52 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.