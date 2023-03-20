سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

حقق سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر
سعر العملة الخضراء في بنك مصر
وصل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشرء ، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
عرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشرء ، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشرء ، و 30.85 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر الدولار في ، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
شهد سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
قدر سعر الدولار في الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد
عرض سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
حقق سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشرء ، و 30.95 للبيع.