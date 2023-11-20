سعر الدولار اليوم الإثنين 20-11-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات بنوك مصر

حقق سعر اليوم الإثنين 20-11-2023 مستوى صرف مستقر مقابل الجنيه المصري وفقًا لما أظهرته شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك بمصر، وبلغ متوسط سعر صرف وحدة عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف العملة الخضراء كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك القاهرة

وقُدر سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

في حيث طًرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

عُرض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

قُدم سعر في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح موقع البنك الأهلي المصري سعر الدولار بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر فطُرح بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.