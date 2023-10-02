سعر الدولار اليوم الإثنين 2-10-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 2-10-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في مستهل عمليات تداول العملات بالبنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع وفق البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار في بنك القارهة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي على مستواه الأخير عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

ومازال سعر في بنك بلوم مصر مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.