سعر الدولار اليوم الإثنين 19-12-2022 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 19-12-2022، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، للشراء والبيع ثلاثة قروش بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادرة عن «البنك المركزى المصرى» الأخير وصل إلى 24.69 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، وفق شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري حقق 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري فوصل إلى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بــ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري شهد 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الكويت الوطني

وسعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بلغ 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري إلي 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري سجل 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري فطرح بــ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وسعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري عرض بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.