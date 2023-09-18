سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر اليوم الإثنين 18-9-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرارا في الشراء والبيع، بالبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

و سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم

أما سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

شهد سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.