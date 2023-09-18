سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023 أمام الجنيه في الختام

يواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023 استقراره أمام عملة مصر المحلية في ختام التعاملات، على شاشات التداولات اللحظية بالمصارف العاملة في مصر مقارنة بأسعاره المعلنة أمس الأحد، ليصل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، بسحب اخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، لتقدم المال في تقريرها التالي اخر تحديث لسعري شراء وبيع امام الجنيه المصري عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في الختام عند مستويات 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الامريكية في بنك مصر

يعرض البنك الحكومي سعر الدولار أمام نظيره المحلي في السوق المصرية على موقعه الإلكتروني عند 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع..

سعر عملة الولايات المتحد الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي على شاشات التداولات اللحظية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

أبقى بنك أبوظبي التجاري على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية.. جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري على موقع الإلكتروني عند مستوى 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع

سعر العملة الامريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع

سعر عملة الولايات المتحد الأمريكية في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية في ختام التعاملات على شاشات التداولات عند 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

حافظ الدولار على مستواه داخل فروع البنك المصري الخليجي في ختام التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع

سعر عملة الولايات المتحد الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي في الختام عند 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي

عرض بنك الاستثمار العربي سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروعه عند مستويات 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع