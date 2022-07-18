سعر الدولار اليوم الإثنين 18-7-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية حفاظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-7-2022، على مستوياته داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بعد معاودة البنوك عملها بعد إجازة شهدها القطاع المصرفي طوال الأسبوع الماضي، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة عند 18.76 و18.86 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

استقرار الأسعار في بداية التعاملات الصباحية بالنسبة لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما شهدت مستويات أمس استقرار أسعار العملات فيصبح سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.