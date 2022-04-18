حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 على استقراره داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية في بداية التعاملات الصباحية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.340 جنيه للشراء، و18.436 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ووصل سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.45 جنيه، و18.32 جنيه للشراء، و18.55 جنيه، و18.45 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبينت المؤشرات الأحدث لسعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وتعرض فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري سعر الدولار عند 18.34 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.