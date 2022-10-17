سعر الدولار اليوم الإثنين 17-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 17-10-2022، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية في البنوك بمصر، إذ وصل إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصرية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»، فوصل إلى مستوى صرف 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، شهد سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه عند 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

وشهد سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مستوى صرف مقابل الجنيه عند 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أما سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، فوصل إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الخليجي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في المصرف المتحد، إلى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي – مصر، فوصل إلى 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.