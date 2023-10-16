سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023 مقابل الجنيه في الختام

واصلت مستويات شراء وبيع سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023، اسقرارها أمام الجنيه المصري في ختام التداولات على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” متوسط سعر افي المصارف العاملة في مصر والتي جاءت عند:
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة
وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بفروع بنك البركة بختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
يتيح البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية
عرض بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
جاء سعر الدولار داخل فروع بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
كما جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
كما استقر سعر الدولار بموقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
أظهر تقرير “المال” على أسعار العملات وصول سعر الدولار ببنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك مصر
أبقى بنك مصر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه داخل فروع البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.