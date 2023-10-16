سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023 مقابل الجنيه في الختام

واصلت مستويات شراء وبيع سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023، اسقرارها أمام الجنيه المصري في ختام التداولات على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأمريكية إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” متوسط سعر ا في المصارف العاملة في مصر والتي جاءت عند:

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بفروع بنك البركة بختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

يتيح البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار داخل فروع بنك المصرف المتحد أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

كما استقر سعر الدولار بموقع البنك المصري الخليجي الإلكتروني عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أظهر تقرير “المال” على أسعار العملات وصول سعر الدولار ببنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

أبقى بنك مصر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه داخل فروع البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.