سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 16-10-2023، على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الخضراء في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويستعرض موقع المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومازال سعر الدولار في بنك البركة على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على مستوياته الأخيرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

أما سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.