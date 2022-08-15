سعر الدولار اليوم الإثنين 15-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 15-8-2022 في بداية تعاملات البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية استقرارًا نسبيًّا وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، سجّل سعر العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لشاشات التداول اللحظية في فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار بسحب شاشات التداول في فروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي وفقًا لشاشات التداول بالفروع مقابل الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار وفقًا لشاشات التداول اللحظية في فروع البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم وفقًا لشاشات التداول بفروع المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.