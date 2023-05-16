سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 يواصل استقراره أمام الجنيه

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سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات الأجنبية والعريبة أمام نظيرها المصري، وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” خلال التقرير التالي التحديثات الأخيرة للعملة الخضراء أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية للعملات داخل فروع البنوك العاملة السوق المحلية المصرية.

وصلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

يعرض ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق من حيث رأس المال “بنك مصر” سعر

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

مقابل الجنيه المصري، عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار أمام نظيرها في السوق المحلية ببداية التعاملات الصباحية ببنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه، و30.95 جنيه على التوالي.

سعر الدولار فى بنك البركة

جاءت سعر الدولار داخل فروع بنك البركة الإسلامي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

يفتتح البنك المصري الخليجي تعاملاته الصباحية على سعر عملة الولايات المتحدة أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك SAIB

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعري شراء وبيع الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه ، و30.95 جنيه على التوالي.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

يعرض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

داخل أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلية وصل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.